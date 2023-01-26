Рестлер Адилов: «Фоменко убил рестлинг в России»

Российский рестлер Евгений Адилов, выступающий в США, рассказал, что думает о передаче «Титаны рестлинга».

«Я общался с некоторыми отечественным рестлерами. Они все говорят, что Олег Фоменко убил рестлинг в России. Я считаю иначе, Фоменко популяризировал и раскрутил. Это было интересно и смешно смотреть. Говорят, что Фоменко убил рестлинг, так как показал, что это фейк, и смеялся над шоу. Многие считают, что в России рестлинг должен быть кровавым. Для них этот спорт должен быть очень серьезным. Но это не должно быть так», — приводит Metaratings.ru слова Адилова.

Ранее Адилов рассказал, с чем в Америке ассоциируют россиян.