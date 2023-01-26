Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

26 января, 12:25

Рестлер Адилов: «Фоменко убил рестлинг в России»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский рестлер Евгений Адилов, выступающий в США, рассказал, что думает о передаче «Титаны рестлинга».

«Я общался с некоторыми отечественным рестлерами. Они все говорят, что Олег Фоменко убил рестлинг в России. Я считаю иначе, Фоменко популяризировал и раскрутил. Это было интересно и смешно смотреть. Говорят, что Фоменко убил рестлинг, так как показал, что это фейк, и смеялся над шоу. Многие считают, что в России рестлинг должен быть кровавым. Для них этот спорт должен быть очень серьезным. Но это не должно быть так», — приводит Metaratings.ru слова Адилова.

Ранее Адилов рассказал, с чем в Америке ассоциируют россиян.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/rossiiskii-restler-nastoyashii-drago-govoryat-fomenko-ubil-restling-v-rossii-222812/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
3
Обсудить
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
Овечкин снова забил! «Вашингтон» обыграл самого принципиального соперника
Сообщается о жестокой драке на станции метро «Курская» в Москве
Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине
«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Крамоторском
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Леон Эдвардс: «Ставлю на победу Джонса в бою с Ганом»

Али Исаев рассказал, когда завершит карьеру