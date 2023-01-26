Российский рестлер оценил дебют Роузи в рестлинге

Российский рестлер Евгений Адилов по прозвищу Настоящий Драго, выступающий в США, оценил дебют Ронды Роузи в рестлинге.

«Ронда Роузи плакала, когда сломала себе руку в первом рестлинг-матче. Потом она обиделась на всех, ушла из рестлинга на год. Она очень сентиментальная женщина. В рестлинге травмы могут произойти в любой момент. Она же и после поражения в UFC очень сильно распереживалась. Казалось бы, мощная девчонка, которая всех ломала, но ушла в депрессию после поражения. Не настолько сильная внутри оказалась», — приводит слова Адилова MMA.Metaratings.ru.