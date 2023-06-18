Армен Петросян: «Готов подраться в октябре в Абу-Даби и показать высший класс»

Российский средневес армянского происхождения Армен Петросян (9-2) высоко оценил навыки Кристиана Дункана (8-1).

«Честно, я думал, что у меня получится его финишировать. У меня практически это получилось, но в этом его заслуга. Он очень нестандартный, опасный соперник. В дальнейшем у него будет большое будущее», — сказал Петросян на пресс-конференции.

Также россиянин отметил, что готов выступить через несколько месяцев в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Я хочу драться в Абу-Даби. Я как раз в октябре буду в шикарной форме, — добавил Петросян. — Подготовка к этому бою затянулась, потому что поменяли соперника. Было чуть тяжело готовиться, я устал. В октябре в Абу-Даби я готов выйти и показать высший класс в бою против бойца из топ-15. Против кого я хочу подраться?

Против любого [из топ-15]. Сейчас Каннонье дерется с Веттори, могу с ними драться. Я не вижу для себя преград. Я могу побить любого из них. Я считаю, что бойцы, которые сейчас не находятся в топ-15, могут спокойно их одолеть".

Петросян победил Дункана единогласным решением судей (30-27, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 июня на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.