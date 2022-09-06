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ММА

6 сентября, 12:00

Сергей Павлович рассказал, когда хочет провести следующий бой в UFC

Карен Саркисян
Корреспондент

Российский тяжеловес Сергей Павлович рассказал, когда хочет провести свой следующий поединок в лиге UFC.

«Когда хотелось бы подраться? До конца года, — сказал Павлович «СЭ». — Было бы идеально подраться в декабре или конце ноября. Американская виза у меня заканчивается в январе».

В последнем поединке, который состоялся в июле в Далласе (США) Павлович техническим нокаутом в первом раунде победил американца Деррика Льюиса.

Всего на счету 30-летнего Павловича 16 побед и 1 поражение.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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