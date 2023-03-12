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Сегодня, 06:35

Александр Волков: «Хочу провести реванш с Сирилом Ганом»

Александр Волков заявил, что хочет подраться с Сирилом Ганом
Давид Хачатрян
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков (36-10) заинтересован в реванше с Сирилом Ганом (11-2), а не с Дерриком Льюисом (26-11).

«Я не против встретиться с Туивасой, единственный минус в том, что он имеет несколько поражений подряд, — сказал Волков на пресс-конференции UFC. — Это может обесценить мою победу над ним. Если предложат бой, я буду рад с ним подраться, но хотелось бы попробовать с кем-то реваншироваться, возможно, с Ганом.

Льюис проиграл подряд ребятам, с кем я тренировался — Спиваку и Павловичу. У Льюиса есть несколько поражений подряд. Если выбирать Льюиса или Туивасу, я уже в большей степени заинтересован в бою с Туивасой, чем в реванше с Льюисом».

Волков победил Александра Романова (16-2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
UFC
ММА
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