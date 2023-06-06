Сергей Павлович рассказал, с каким весом делает жим лежа

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович (18-1) заявил, что не акцентирует внимание на силовых показателях, но отметил, что в последний раз жал 140 килограммов.

«Вообще я не забиваю этим себе голову, — сказал Павлович в интервью «Вестнику ММА». — У меня есть тренер, который ведет все записи, у него есть график, а я просто прихожу и делаю то, что он говорит. Нет цели пожать 500 кг. Моя цель — чувствовать себя хорошо, быть сильным, чтобы это не мешало скорости, выносливости, чтобы не быть зажатым. Когда был молодой, было интересно, сколько пожал, а сейчас другие цели. Последний раз жим лежа работали пять по пять 140 килограммов. Я на это упор не делаю. Я 120 килограммов могу повесить и делать 10-20 раз».

Также Павлович отметил, что ему очень нравится заниматься на брусьях и турнике.

«Каждый день я раньше выходил и минимум три подхода по пятнадцать раз делал на брусьях и турнике, — сказал Павлович. — Никогда не был турникменом, просто в детстве еще услышал, что если будешь каждый день по пятнадцать раз подтягиваться, то за год станешь вдвое сильнее. У меня эта мысль отпечаталась в голове».

Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса (17-4) в первом раунде. Бой состоялся 22 апреля на UFC Fight Night 222 в Лас-Вегасе, США.