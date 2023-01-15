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ММА

Сегодня, 11:18

Российского бойца MMA Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда

Мария Гусева
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Российского бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, который следовал из Москвы во Владикавказ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спортивной сфере.

«Гаглоев найден мертвым. В Ростов за телом уже поехали родственники», — приводит ТАСС слова источника.

Инцидент произошел во время остановки в Ростове-на-Дону. По данным источника, смерть Гаглоева могла иметь насильственный характер.

24-летний Гаглоев провел три боя в поп-ММА, потерпев три поражения.

Источник: ТАСС
ММА
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