Руководство UFC прокомментировало слухи о подписании Майкла «Венома» Пейджа

Старший вице-президент UFC по международным операциям и контенту Дэвид Шоу заявил, что известный своим ярким и артистичным стилем ведения боя 36-летний полусредневес Майкл Пейдж (21-2) интересен организации.

«Подпишем ли мы его? Возможно, я понятия не имею. [Я] предполагаю, что так и будет. Учитывая тот факт, что он свободный агент. Но, безусловно, это вопрос к Дане [Уайту]. Мы говорили об этом на днях, есть длинный список людей, которые приходили в UFC из других промоушенов и добивались очень хороших результатов. Посмотрите на Гэтжи, Чендлера и других парней. Конечно, было бы интересно его подписать», — сказал Шоу на пресс-конференции UFC.

Пейдж ушел из Bellator и стал свободным агентом. 22 июля он посетил турнир UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

