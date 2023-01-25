Рустам Хабилов: «Я 8 лет пытался получить визу в США»

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) получил американскую визу и планирует дебютировать в Bellator 31 марта. По словам Хабилова, он получил одобрение на визу в Бахрейне. Об этом он сказал в интервью «СЭ».

— С какой попытки ты получил американскую визу?

— Наверное, не сосчитать. В течение восьми лет я пытался получить визу, и каждый раз была какая-то административная проверка. Не понимал, в чем дело. Сейчас получилось так, что я полетел в Абу-Даби на турнир, посмотреть бои Макаева, Ислама [Махачева], и оттуда я улетел на неделю в Бахрейн на турнир Brave CF. Меня туда пригласили, я полетел, да думаю: «Пока здесь нахожусь, подам-ка на туристическую визу, попробую». Мы собрали все документы, мне вопросы позадавали и сказали: «Посмотрим. Если вы паспорт оставите, мы можем рассмотреть и ответ вам дать». Я говорю: «Конечно». Я заранее второй паспорт взял, я про это уже знаю, через это прошел. Оставил паспорт там, и через месяц мне пришло [сообщение], что моя виза одобрена. Я говорю другу: «Поезжай, посмотри. Пока ты мне фотку не отправишь, я не поверю, что получил визу». Он туда поехал, и утром отправляет мне фотографию. И я думаю: «Неужели... Даже не верится».

— Она же [виза] туристическая, а для выступлений в Bellator тебе нужна рабочая.

— У меня есть петиция, она одобрена. Я думаю, если у меня есть туристическая виза, то рабочую получить проблем не будет, потому что я так и так могу туда заехать, у меня есть контракт с Bellator. У меня петиция одобрена, мне нужно дату назначить, поехать в Бахрейн и получить рабочую визу.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 в турнире в Темекула, США.