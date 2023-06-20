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Сегодня, 07:27

С бойцом Bellator произошел несчастный случай на тренировке. Лига призывает за него помолиться

Давид Хачатрян
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Полусредневес Bellator Крис Ленсиони (11-3) испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Ранее в сети появились сообщения, что с Ленсиони произошел несчастный случай на тренировке.

При этом Чейл Соннен сказал, что Ленсиони сейчас находится в ежедневном контакте с семьей и сообщил, что, по словам врача, боец не в коме. Официальный представитель Bellator подтвердил MMA Junkie, что с Ленсиони произошел инцидент.

«Мы знаем о текущем состоянии здоровья Криса Ленсиони и внимательно следим за ситуацией, — сказал представитель Bellator в заявлении для MMA Junkie. — Мы просим вас присоединиться к нам и послать мысли и молитвы Крису и его семье, пока он проходит процесс восстановления».

Ленсиони должен подраться с Джеймсом Галлахером (11-2) 11 августа на Bellator 298, хотя этот поединок, вероятно, находится под угрозой отмены.

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