Садоков считает, что Дацику предстоит жесткий бой с Томпсоном

Комментатор Александр Садоков поделился ожиданиями от боя между россиянином Вячеславом Дациком и британцем Оли Томпсоном.

«Дацику предстоит жесткий, необычайно кровавый бой. Об этом можно говорить с полной уверенностью. С учетом манеры обоих бойцов, я бы сделал ставку на то, что первым попадет Дацик», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Томпсона станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Мероприятие состоится 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

Дацик и Томпсон проведут бой в формате 4 раунда по 3 минуты. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.