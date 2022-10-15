Садулаев оценил выступления Хамзата Чимаева в UFC

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы над белорусом Александром Гуштыном на турнире борцовской лиги Поддубного поделился мнением о выступлениях бойца UFC Хамзата Чимаева. 26-летний спортсмен в финале весовой категории до 97 кг выиграл со счетом 7-0.

— Сейчас самый обсуждаемый борец в ММА — Хамзат Чимаев, который делает тейкдауны уже на первой секунде поединка. Что скажешь про его борьбу?

— Он очень интересный боец. Выделим, что он выходец из вольной борьбы. Там в основном доминируют борцы. Он выступает очень классно, мне нравятся его бои. Желаю, чтобы тоже завоевал пояс.

В последнем поединке 10 сентября на UFC 279 Чимаев победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. На его счету 12 побед в 12-ти поединках.