Садулаев победил Гуштына на турнире борцовской лиги Поддубного

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев одержал победу на турнире борцовской лиги Поддубного. 26-летний спортсмен в финале весовой категории до 97 кг победил Александра Гуштына из Белоруссии — 7-0.

Также Начын Монгуш победил Рамиза Гамзатова в категории до 57 кг, Эрназар Акматалиев оказался сильнее Иналбека Шериева в категории до 70 кг, Заурбек Сидаков выиграл Магомы Дибиргаджиева в категории до 74 кг, а Алина Касабиева одолела Веронику Иванову в категории до 62 кг.

Финальные схватки прошли на арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

Это был второй турнир Лиги Поддубного, в нем приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Киргизии и Кубы. Первый турнир прошел 19-20 мая.