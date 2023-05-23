Садыхов подерется с Маккинни 15 июля на UFC Fight Night

29-летний азербайджанский легковес Назим Садыхов (8-1) проведет второй бой в UFC против американца Терренса Маккинни (13-5) 15 июля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США, сообщил сам Маккинни.

Садыхов дебютировал в UFC с победы над Эваном Элдером (7-2) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 18 февраля на UFC Fight Night 219 в Лас-Вегасе, США.

Маккинни прошлый бой проиграл Исмаэлю Бонфиму (19-3) нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 21 января на UFC 283 в в Рио-де-Жанейро, Бразилия.