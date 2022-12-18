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Сегодня, 06:50

Саид Нурмагомедов назвал свою цель на 2023 год

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец легчайшего веса UFC Саид Нурмагомедов (17-2) сообщил, что в 2023-м хочет провести три-четыре боя.

«Этот год у меня прошел хорошо, я провел три боя. В 2023 году хочу провести три или четыре боя, вернуться в начале марта, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции UFC. — Если дадут бой, то я бы с удовольствием подрался. Хотелось бы с топ-10 подраться. В нашем дивизионе в топ-15 очень сильные бойцы. Каждый достоин драться в топ-10. Если они будут заняты, я готов драться с любым. Главное чаще драться, не застаиваться».

Нурмагомедов победил Сайдиокуба Кахрамонова (10-3) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

UFC
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