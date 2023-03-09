Саид Нурмагомедов: «Думаю, Ян не станет с Двалишвили бороться, потому что лучше в ударке»

Боец UFC Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Петра Яна против Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Поединок пройдет 12 марта в Лас-Вегасе.

«Не знаю, какие будут ключи к победе у Петра. Думаю, он не станет с ним бороться, потому что лучше в ударке. Мераб хорошо борется, поэтому Яну нужна защита от борьбы и бой в стойке. Двалишвили прессингует, давит, может повалить, но не может удержать в партере. Он готов функционально, но не знаю, как он будет драться в пятираундовом бою, которых у него не было. Думаю, в этом плане у Яна преимущество. В трех раундах Двалишвили постоянно прет вперед, бросается, прижимает. Но в его игре есть дыры. Например, он может пропустить в стойке», — приводит «РБ Спорт» слова Нурмагомедова.

На счету Яна 16 побед и 4 поражения за карьеру в ММА. У Двалишвили — 15 побед и 4 поражения.