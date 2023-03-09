Саид Нурмагомедов: «Очень удивило, как легко Джонс победил Гана после трехлетнего простоя»

Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом на турнире UFC 285.

«В 2016 году первый раз приехали в Америку и отправились в зал «Джексон Винк». Я тогда дрался в Гран-при «Ахмата» и почти всю подготовку провел в «Джексон Винк». Зал хороший, в плане тренировок все есть. Живешь на втором этаже, на первом зал, много спарринг-партнеров, но сам город Альбукерке чуть скучный.

Джонс — дружелюбный. Мог поздороваться, пообщаться, хотя я плохо знаю английский. Очень удивило, как легко он победил Гана после трехлетнего простоя. Сразу задушил, Ган даже не пытался сопротивляться. Перегорел он или что, не знаю», — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова.