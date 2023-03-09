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Сегодня, 08:15

Саид Нурмагомедов: «Очень удивило, как легко Джонс победил Гана после трехлетнего простоя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Боец UFC Саид Нурмагомедов прокомментировал победу Джона Джонса над Сирилом Ганом на турнире UFC 285.
«В 2016 году первый раз приехали в Америку и отправились в зал «Джексон Винк». Я тогда дрался в Гран-при «Ахмата» и почти всю подготовку провел в «Джексон Винк». Зал хороший, в плане тренировок все есть. Живешь на втором этаже, на первом зал, много спарринг-партнеров, но сам город Альбукерке чуть скучный.

Джонс — дружелюбный. Мог поздороваться, пообщаться, хотя я плохо знаю английский. Очень удивило, как легко он победил Гана после трехлетнего простоя. Сразу задушил, Ган даже не пытался сопротивляться. Перегорел он или что, не знаю», — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/said-nurmagomedov-udivilo-kak-legko-dzhons-pobedil-gana/
Джон Джонс
Сирил Ган
ММА
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