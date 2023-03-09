Саид Нурмагомедов рассказал о тренировке с Махачевым

Боец UFC Саид Нурмагомедов рассказал о тренировке с Исламом Махачевым в преддверии своего боя с Джонатаном Мартинесом. Поединок пройдет на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе в ночь на 12 марта.

— Али Абдель-Азиз позвал в зал, — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова. — Я гоняю вес, поэтому все налегке. Ислам показал отработки. Это больше техническая работа, чем борьба.

— Ислама не будет у тебя в углу?

— Он улетел. В пятницу Усман Нурмагомедов дерется в Bellator.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 17 побед и 2 поражения за карьеру в ММА. У 28-летнего Мартинеса — 17 побед и 4 поражения.