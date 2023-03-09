Саид Нурмагомедов рассказал, почему хочет провести бой с О'Мэлли

Боец UFC Саид Нурмагомедов рассказал, почему хочет провести бой с Шоном О'Мэлли. Еще в 2020 году россиянин предлагал американцу поединок.

— На тот момент и он, и я выиграли по два-три боя, — цитирует «РБ Спорт» Нурмагомедова. — Стилистически мы друг другу подходили. Ему предлагали меня в соперники, но он не согласился, а сейчас тем более не согласится.

— О'Мэлли занимает первое место в рейтинге дивизиона. Справедливо?

— Не сказал бы, что это справедливо. Он не выиграл бой у Петра Яна. Ему сразу предложили подраться со вторым номером, хотя он не бился ни с кем из десятки. Я не думаю, что он заслуживает первую строчку. О'Мэлли должен был сделать пару боев с топ-7, с топ-5, а потом получить поединок с Яном.

На счету 30-летнего Нурмагомедова 17 побед и 2 поражения за карьеру в ММА. У 28-летнего О'Мэлли — 16 побед и 1 поражение.