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Сегодня, 12:30

Саид Нурмагомедов: «Буду следить за Валиевым в The Ultimate Fighter, он должен выйти победителем»

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Российский боец UFC Саид Нурмагомедов поделился ожиданиями от выступления бойца смешанного стиля Тимура Валиева в шоу The Ultimate Fighter.

«Конечно, я буду следить за его успехами. Уже через пару недель он должен оттуда выйти, потому что шоу идет около шести недель. Он мой друг, и я буду поддерживать его и болеть за него. Он сюда приехал из Таиланда, был здесь пару недель. Мы с ним здесь виделись пару дней назад, но я не знаю его результатов, не знаю, в какой он команде, потому что это все будет объявлено по окончании шоу. Он хорошо к нему подготовился и, я думаю, должен оттуда выйти победителем», — цитирует Metaratings Нурмагомедова.

Выпуски реалити-шоу The Ultimate Fighter пройдут с 30 мая по 15 августа. Бойцы легчайшего и легкого веса разделятся на две команды, которые будут тренировать ирландец Конор Макгрегор и американец Майкл Чендлер.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/said-nurmagomedov-valiev-dolzhen-vyiti-pobeditelem-the-ultimate-fighter-233991/
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