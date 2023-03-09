Саид Нурмагомедов заявил, что у Яна небольшое преимущество над Двалишвили за счет опыта

Российский боец UFC, выступающий в легчайшем весе Саид Нурмагомедов оценил шансы соотечественника Петра Яна в поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

«Я думаю, что небольшое преимущество будет у Петра Яна, потому что он уже дрался пять раундов. После последних двух поражений он хорошо мотивирован на то, чтобы выиграть. Но в целом шансы близки к 50 на 50, потому что Мераб хорошо дышит и идет постоянно вперед. Многое будет зависеть от того, хватит ли ему функционалки на пять раундов. У Яна будет преимущество за счет опыта», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.ru.

12 марта в главном событии турнира UFC в Лас-Вегасе идущий на серии из двух поражений экс-чемпион UFC Петр Ян проведёт бой с грузином Мерабом Двалишвили.