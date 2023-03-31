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Сегодня, 02:55

Саитов: «У Буатси были причины отказаться от поединка с Биволом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов поделился мнением о том, почему британский боксер Джошуа Буатси отказался от гонорара за бой с Дмитрием Биволом.

«У Буатси были причины отказаться от поединка с Дмитрием Биволом. Может, он знает, что не может победить Бивола, поэтому принял такое решение. Если человек хочет максимально расти, на данном этапе, когда он не готов, лучше не проигрывать. Лучше подождать и выйти тогда, когда ты созрел. Я бы не отказался от миллиона. Просто нужно готовиться хорошо к бою», — цитирует MMA.Metaratings.ru Саитова.

Промоутер Эдди Хирн ранее сообщил, что был намерен организовать бой Биволу с Буатси, но британец отказался от гонорара в один миллион долларов и переговоры с ним были прекращены.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/saitov-buatsi-znaet-chto-ne-pobedit-bivola-239522/
Бокс
Дмитрий Бивол
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