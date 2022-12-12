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12 декабря, 13:26

18-летний боец UFC попросил у Даны Уайта бонус, чтобы купить маме минивэн

Давид Хачатрян
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Самый молодой боец в истории UFC 18-летний Рауль Росас-младший сообщил, что попросил у главы UFC Даны Уайта денежный бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера».

На эти деньги он хочет купить маме минивэн, чтобы она отвозила его на тренировки, потому что у Росаса еще нет водительских прав.

«Я попросил 50 тысяч долларов, чтобы купить маме минивэн. Она наконец-то сможет отвозить меня в тренировочный зал», — приводит слова Росаса MMA Fighting.

Росас победил Джея Перрина (10-7) сабмишном в первом раунде. После турнира он получил бонус в размере 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Поединок состоялся 10 декабря на UFC 282 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дана Уайт
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