Сарнавский хочет взять реванш у Вартаняна

Обладатель пояса чемпиона AMC Fight Nights в легком весе, российский боец Александр Сарнавский заявил о желании взять реванш у Эдуарда Вартаняна за поражение в 2017 году.

«Можно долго рассуждать. Зачем выходить, если думаешь, что проиграешь? Конечно, если я буду драться с Эдиком, у меня будет план и желание его победить. Я сделаю все для победы. В первом поединке он меня растаскал. Вопросов нет. Поиздевался надо мной и придушил как котенка. Но с того времени я стал совсем другим бойцом, сделал много выводов», — сказал Сарнавский Metaratings.ru.

Сарнавский и Вартанян встретились в 2017 году, и тогда во втором раунде удушающим приемом со спины победил Эдуард. С тех пор Вартанян успел стать победителем Гран-при ACA, а Сарнавский — чемпионом AMC Fight Nights.