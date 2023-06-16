Сарнавский: «Считаю Немкова фаворитом в поединке с Ромеро»

Российский боец Александр Сарнавский поделился ожиданиями от поединка Вадима Немкова и Йоэля Ромеро за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе.

«Либо досрочно, либо по очкам выиграет Вадим. Скорее всего, по очкам, — цитирует MMA.Metaratings.ru Сарнавского. — Не знаю, в какой форме Ромеро. Понятно, что он в возрасте, но кубинец может удивить. Считаю Немкова фаворитом. Вадим просто наголову выше. Он идет на победной серии. Он чемпион и чемпион Гран-при, дрался с сильными бойцами. Я думаю, что ему не составит проблем одержать победу в этом бою».

Немков подерется с Ромеро 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.