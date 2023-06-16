Сарнавский поделился ожиданиями от поединка Резникова и Вартаняна

Боец ММА и спарринг-партнер Артема Резникова Александр Сарнавский рассказал, чего ждет от поединка казахстанского бойца с Эдуардом Вартаняном.

«Меня удивит, если Артем сделает Эдуарду «север-юг». Майрбек Хасиев говорил: «Как вы пропускаете этот прием, почему не можете уйти?» Я знаю, как «север-юг» делает Резников. Нельзя просто взять и уйти от него. Уход от приема нужно реально изучать. Если Артем занимает удобную позицию, он доводит действие до конца. Сам много раз попадался на прием. Вроде все знаешь, но все равно ошибаешься. Причем все изучают уход от приема Артема, но все равно попадаются. У Эдуарда есть черта, он очень хорошо адаптируется в поединке. Он не ломается, психологически устойчив и идет до конца. Крепкий боец, достойный финалист, как и Артем. Надеюсь, что Резников заберет пояс», — цитирует Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

На АСА 159 Вартанян и Резников сразятся в рамках финала Гран-при АСА в легком весе.