Сарнавский считает, что Порье победит Гейджи

Российский боец Александр Сарнавский прокомментировал анонс боя между Дастином Порье и Джастином Гейджи.

«Думаю, Порье выиграет в этом бою. Если бы Гейджи использовал свою базу борьбы, комбинировал ударную технику с ней, то он мог бы выиграть. Но думаю, это будет рубка в стойке, а здесь уже главный вопрос в том, какую тактику выберет Порье, здесь уже все зависит от него. А так, кто выдержит эту мясорубку, тот и выиграет!» — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Поединок пройдет 29 июля на турнире UFC 291.

На счету 34-летнего Порье 29 побед и семь поражений. Последний бой он провел 12 ноября прошлого года и победил удушающим приемом Майкла Чендлера.

У 34-летнего Гейджи 24 победы и четыре поражения. 18 марта этого года он выиграл большинством голосов у Рафаэля Физиева.