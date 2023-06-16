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Сегодня, 15:57

Сарнавский считает, что реванш Махачева и Оливейры повторит картину первого боя

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший боец ACA Александр Сарнавский оценил расклад сил в возможном реванше между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

«Не ожидал такого исхода в поединке Оливейры и Бенеила Дариуша. Все-таки думал, что Дариуш победит. Я так думал, а Оливейра восстал из пепла. Он собрался после поражения от Ислама Махачева и сделал корректировки. Победил уверенно и красиво, как он это обычно делает. Но думаю, что он не покажет ничего кардинально нового в реванше с Исламом. Картина приблизительно повторится. Ислам немножко на другом уровне. Его борьба, контроль и грепплинг. Многие скажут, что в поединке с Алексом Волкановски он не мог удержать соперника и так далее, но Оливейра ему проблем не доставит. При этом именно бой с бразильцем мне кажется более интересным для Махачева. Оливейра нестандартный боец, заканчивает поединки красивыми финишами. Мне интересен их реванш», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня на турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

22 октября 2022 года Махачев победил Оливейру сабмишеном во втором раунде на турнире UFC 280.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/aleksandr-sarnavskii-revansh-makhacheva-i-oliveiry-povtorit-kartinu-pervogo-boya-259181/
Александр Сарнавский
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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