Сарнавский сравнил свой бой против Абдулвахабова с поединком Стерлинга и Сехудо в UFC

Александр Сарнавский, боец ММА и спарринг-партнер Артема Резникова, поделился мыслями о победе Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо.

«Сехудо показал интересный бой. Я увидел победу Стерлинга. Это был близкий поединок. У меня с Абдул-Азизом Абдулвахабовым была такая же история. Кто-то говорил, что я не проиграл бой. Но я сам понимал, что в четвертом и пятом раундах он меня рассек и было давление с его стороны. Если ты хочешь забрать пояс, то необходимо побеждать или досрочно, или уверенно. Не всегда получается нокаутировать, я согласен. Но если ты решение оставил в руках судей, то будь готов. Преимущество было на стороне Стерлинга, потому что он чемпион и часто выступает. А у Генри был долгий простой. Если бы Сехудо стал обладателем титула, возможно, он объявил бы о завершении карьеры. И тогда пояс стал бы вакантным. Если Сехудо продолжит драться, то он может показать уровень. Мне понравилось его выступление. Стерлинг будет неудобен каждому из своих соперников. Не сказал бы, что его навыки на высшем уровне, но он неудобен. Алджамейн хорошо двигается на ногах, Генри не мог подстроиться под него. Сехудо нужно было увереннее забирать», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

6 мая 2023 года в турнире UFC 288 Алджамейн Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо раздельным решением судей. Сейчас в активе Стерлинга 23 победы и 3 поражения. На счету Сехудо 16 побед при 3 поражениях.