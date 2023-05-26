Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:47

Сарнавский сравнил свой бой против Абдулвахабова с поединком Стерлинга и Сехудо в UFC

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Александр Сарнавский, боец ММА и спарринг-партнер Артема Резникова, поделился мыслями о победе Алджамейна Стерлинга над Генри Сехудо.

«Сехудо показал интересный бой. Я увидел победу Стерлинга. Это был близкий поединок. У меня с Абдул-Азизом Абдулвахабовым была такая же история. Кто-то говорил, что я не проиграл бой. Но я сам понимал, что в четвертом и пятом раундах он меня рассек и было давление с его стороны. Если ты хочешь забрать пояс, то необходимо побеждать или досрочно, или уверенно. Не всегда получается нокаутировать, я согласен. Но если ты решение оставил в руках судей, то будь готов. Преимущество было на стороне Стерлинга, потому что он чемпион и часто выступает. А у Генри был долгий простой. Если бы Сехудо стал обладателем титула, возможно, он объявил бы о завершении карьеры. И тогда пояс стал бы вакантным. Если Сехудо продолжит драться, то он может показать уровень. Мне понравилось его выступление. Стерлинг будет неудобен каждому из своих соперников. Не сказал бы, что его навыки на высшем уровне, но он неудобен. Алджамейн хорошо двигается на ногах, Генри не мог подстроиться под него. Сехудо нужно было увереннее забирать», — приводит слова Сарнавского MMA.Metaratings.ru.

6 мая 2023 года в турнире UFC 288 Алджамейн Стерлинг одержал победу над Генри Сехудо раздельным решением судей. Сейчас в активе Стерлинга 23 победы и 3 поражения. На счету Сехудо 16 побед при 3 поражениях.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/sarnavskii-sravnil-svoi-boi-protiv-abdulvakhabova-s-poedinkom-sterlinga-i-sekhudo-v-ufc-254119/
Алджамейн Стерлинг
Александр Сарнавский
Генри Сехудо
UFC
ММА
0
Читайте также
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сарнавский заявил, что ему предлагали схватку по борьбе против Дакаева