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Сегодня, 11:35

Сарнавский заявил, что не рассматривал вариант получить паспорт Казахстана

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Сарнавский сказал, что не рассматривал вариант получить паспорт Казахстана.

— У российских бойцов возникают проблемы с визами. Ты родился и какое-то время жил в Казахстане. Реально ли тебе получить казахстанский паспорт?

— Даже не рассматривал вариант со сменой гражданства или получить паспорт другой страны. Я патриот. Казахстан не так далеко от нас. До Астаны 600-700 километров, до Алма-Аты два часа на самолете. Проблем с этим нет, переезжать необязательно. В Казахстане чувствую себя как дома, все знаю, появилось много друзей. Там комфортно и спокойно готовиться, — приводит слова Сарнавского «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Александр Сарнавский
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