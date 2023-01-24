Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:50

Саят Абдрахманов: «Евлоев в конце месяца вылетает в Америку»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Ведущий ММА-менеджер СНГ Саят Абдрахманов заявил, что российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0) успешно перенес операцию и надеется вскоре вернуться в октагон. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Что у Мовсара Евлоева сейчас с восстановлением после разрыва связок колена?

— Мовсар сделал операцию, она прошла успешно, сейчас он прошел первый этап реабилитации, в конце месяца вылетает в Америку, где будет проходить второй этап реабилитации. И уже после этого будет понятно, к каким срокам он сможет вернуться, и там уже будем планировать. Топурия? Если он выше в рейтингах, то он всегда интересен.

Евлоев занимает 10-ю строчку рейтинга полулегковесов UFC.

Саят Абдрахманов. «Чувство юмора китайцев не сильно отличается от нашего». Интервью с менеджером Петра Яна и Рафаэля Физиева

UFC
0
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Саят Абдрахманов: «В UFC заинтересованы в Шаре Буллете»

Волкановски прокомментировал отсутствие Хабиба в углу Махачева