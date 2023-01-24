Саят Абдрахманов: «Евлоев в конце месяца вылетает в Америку»

Сегодня, 12:50
Ведущий ММА-менеджер СНГ Саят Абдрахманов заявил, что российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев (16-0) успешно перенес операцию и надеется вскоре вернуться в октагон. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».
— Что у Мовсара Евлоева сейчас с восстановлением после разрыва связок колена?
— Мовсар сделал операцию, она прошла успешно, сейчас он прошел первый этап реабилитации, в конце месяца вылетает в Америку, где будет проходить второй этап реабилитации. И уже после этого будет понятно, к каким срокам он сможет вернуться, и там уже будем планировать. Топурия? Если он выше в рейтингах, то он всегда интересен.
Евлоев занимает 10-ю строчку рейтинга полулегковесов UFC.