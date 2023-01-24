Саят Абдрахманов: «В UFC заинтересованы в Шаре Буллете»

Саят Абдрахманов, ведущий ММА-менеджер СНГ, предполагает, что матчмейкеры UFC будут давать Шарабутдину «Шаре Буллету» Магомедову (11-0) бойцов, с которыми он сможет показать свои лучшие качества. Об этом Абдрахманов сказал «СЭ».

— Как тебе перспективы Шары Буллета в UFC?

— Я думаю, UFC будут заинтересованы, чтобы давать ему тех соперников, с которыми он сможет показать самые лучшие качества. Все будет зависеть от того, кого ему будут давать и в каком порядке.

Магомедов в конце декабря 2022-го подписал контракт с UFC. Его дебют может состояться в марте.