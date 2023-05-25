Сайборг заявила, что рассмотрит создание собственного аналога команды Fedor Team

Чемпионка Bellator Крис Сайборг заявила, что в будущем может создать собственную команду, последовав примеру российского бойца Федора Емельяненко.

«Сейчас у меня есть свой частный тренировочный центр в Калифорнии, куда я часто приглашаю некоторых партнеров для тренировок, но для меня главное — это моя собственная бойцовская карьера. Возможно, когда я уйду из спорта, я рассмотрю идею создания команды, как у Федора, но пока я предпочитаю тратить свое время на собственную карьеру и использовать любую дополнительную энергию для продвижения моей программы по расширению прав и возможностей женщин, известной как Pink Belt Fitness», — цитирует Сайборг Metaratings.ru.

37-летняя спортсменка из Бразилии провела 29 поединков в ММА, одержала 26 побед, потерпела 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.