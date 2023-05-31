Сайтиев затруднился ответить, чья борьба лучше — Хабиба или Чимаева

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев затруднился ответить на вопрос о том, чья борьба лучше — Хабиба Нурмагомедова или Хамзата Чимаева.

«Чья борьба интереснее и лучше? Не могу сказать, — сказал Сайтиев на подкасте Григория Дрозда (YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка»). — Хабиб так же доминировал в борьбе, полностью доминировал, был силен в партере. Но в поединке с ударниками он позволял себе идти в открытый бой. Хабиб на порядок превосходил всех своих соперников, поэтому у него и рекорд такой — 29-0. И мне нравятся многие его личностные качества, его отношение к тем или иным важным вещам. Борьба у него была и есть очень надежная, четко выверенная».

На счету Нурмагомедова в ММА 29 побед и 0 поражений. Россиянин завершил карьеру бойца после победы над Джастином Гэтжи.

В активе Чимаева 12 побед и 0 поражений.