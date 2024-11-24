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ММА

24 ноября, 23:45

Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира в Ханты-Мансийске

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Сборная России по ММА заняла первое командное место на чемпионате мира по ММА, который завершился сегодня, 24 ноября.

Чемпионат мира по смешанным единоборствам проходил с 22 по 24 ноября в Ханты-Мансийске. Почетными гостями мероприятия стали Вадим Немков, Магомед Анкалаев, Ислам Омаров, Магомед Магомедкеримов.

Чемпионами мира стали:

Мужчины:

52,2 кг — Рахмоналиев Фарход (Россия)
56, 7 кг — Сириев Абдул-Малик (Россия)
61,2 кг - Сакиров Сахил-Кокхмаз-Оглы (Азербайджан)
65,8 кг — Халухоев Юсуф (Россия)
70,3 кг — Фомочкин Илья (Россия)
77,1 кг — Амирмагомедов Хамиди (Россия)
83,9 кг — Абдулатипов Мурад (Россия)
93 кг — Гасанов Магомед (Россия)
120,2 кг — Сиражудинов Гамзат (Россия)
120,2+ кг — Хазботов Аслан (Россия)

Женщины:

47,6 кг — Мальцева Галина (Россия)
52,2 кг — Моника Петровская (Россия)
56,7 кг — Гарза-Кастро София-Рейна (Мексика)
61,2 кг — Балдина Полина (Россия)
65,8 кг — Стрекалина Ангелина (Россия)
70,3 кг — Девятова Татьяна (Россия)

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