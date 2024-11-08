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Сегодня, 19:41

Сборная России стала 3-й на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу

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Российская детская команда Gymnasium заняла 2-е место на 16-м чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ, а сборная России стала третьей в национальном зачете. Об этом сообщает ТАСС.

Турнир ежегодно проходит в Абу-Даби. Он является самыми крупными соревнованиям по бразильскому джиу-джитсу в мире. В чемпионате принимают участие взрослые и дети в возрасте от 4 лет.

«Первыми в борьбу вступили дети, и российская сборная заняла третье место в национальном зачете, а команда Gymnasium заняла второе место в командном зачете. В первые два дня турнира атлеты Gymnasium завоевали 44 золотые медали, 30 серебряных медалей и 23 бронзы, тем самым внеся большой вклад в копилку сборной. Команда выступает ярко и результативно, оправдывая ожидания и задачи», — добавил старший наставник Gymnasium Андрей Калайтанов.

Среди завоевавших золото — Галина Филатова, Василий Филатов и Валентина Филатова. Андрей Киричек завоевал серебро, а Платон Демченков — бронзу.

Победила в национальном зачете сборная ОАЭ, второе место у команды Казахстана.

джиу-джитсу

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