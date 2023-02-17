Сегодня в Минске состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу

Сегодня в столице Белоруссии на 15-тысячной «Минск-Арене» пройдет международный турнир по профессиональному кикбоксингу «ФКР ПРО 3», в главном бою которого встретятся многократные чемпионы мира белорус Петр Романкевич и бразилец Сауло Кавалари.

Организаторами выступают Федерация кикбоксинга России и «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в прямом эфире которого будет показано четыре главных боя. В программе турнира 11 поединков с участием сильнейших представителей кикбоксинга из России, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Армении и Ирана. Это событие откроет суперсерию 2023 года.

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире, начало трансляции в 23.00 по московскому времени.

— «ФКР ПРО» 3 — значимый турнир для популяризации нашего вида спорта, — отметил председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков. — Мы увидим поединки легенд, известных спортсменов и бойцов, которые сформировали свою аудиторию среди молодежи, это важно для популяризации спорта. Главная задача, которую мы ставим перед собой, — возрождение любительского и профессионального кикбоксинга.

— В кикбоксинге Россия занимает лидирующую позицию в мире. В Минске состоится самый ожидаемый бой профессионалов — сражение многократного чемпиона мира Сергея Пономарева, входящего в топ-5 ведущих бойцов по версии Combat Press и Beyond Kick и бойца промоушена One Championship Ислама Муртазаева. В соглавном бою пройдет реванш 120-килограммового бразильца Фернандо Родригеса против успешно выступающего в кикбоксинге, боксе, кулачных боях и муай-тай Гаджи Наврузова. В основном бою бразильцу Сауло Кавалари будет противостоять минчанин Петр Романкевич. С интересом буду наблюдать за противостоянием бразильской и российско-белорусской школ. Уверен — наши ребята не подведут, — сказал член Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России Лев Мазараки.

Петр Романкевич за свою карьеру победил в Кубке мира в разделе К1, стал чемпионом Белоруссии по муай-тай, чемпионом Европы по кикбоксингу, чемпионом мира по версии DSF Kickboxing. Сауло Кавалари — выходец из столицы бразильского штата Парана — двухмиллионного города Куритиба. В его активе — участие в K-1 World Grand Prix и WGP и чемпионство в Glory (Bellator 142) в полутяжелом весе 2015 году, когда он победил Зака Мвекассу из Конго раздельным решением судей.

Свой дебютный бой в кикбоксинге проведет яркий представитель pop-MMA Артем Тарасов, которому будет противостоять чемпион Армении опытный Давид Хачатрян.