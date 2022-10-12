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Сегодня, 15:13

Сехудо дал прогноз на бой Стерлинга и Диллашоу

Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) сообщил, что бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу (17-4) побьет действующего чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (21-3).

«Ставлю на Ти Джея, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Изначально я хотел подраться с Алджо, но я не думаю, что он примет бой. У нас с Ти Джеем есть более серьезная история, поэтому я вернусь и заберу у него пояс, а затем поднимусь в полулегкий вес и побью «Александра Середнячка» Волкановски. Таков мой план».

Стерлинг и Диллашоу подерутся в со-главном поединке вечера на UFC 280. Турнир состоится 22 октября в Абу-Даби.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
UFC
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