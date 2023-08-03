Сехудо: «Гейджи нокаутирует Конора в течение первых двух минут»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) уверен, что Джастин Гейджи (25-4) расправится с экс-чемпионом ?в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) в первом раунде.

«У Джастина Гейджи есть два варианта, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Мы все хотим получить титул чемпиона мира, мы все стремимся к этому, но в данной ситуации я думаю, что Конор Макгрегор является отличным соперником для Джастина. Если ты будешь драться с Конором Макгрегором, на кону будут стоять миллионы и миллионы долларов. Джастин, если бы мне пришлось выбирать, что я хочу — титул UFC на своей талии или 10 миллионов долларов, то знаете что? Я выберу 10 миллионов.

Я думаю, что в легком весе Джастин нокаутирует Конора в течение первых двух минут".

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.