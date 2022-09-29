Сехудо назвал бойца, который легко побьет Чимаева

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что новый боец UFC Бо Никал (3-0) без труда справится с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Бо Никал говорит: «Я хочу подраться с этой шведской принцессой. Я хочу подраться с парнем, который не делает вес. Надеюсь, он появится», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Это лишний раз показывает его уверенность.

Чимаев думает, что он хорош в борьбе, но его борьба далека от уровня борьбы Бо Никала. Он [Чимаев] может одолеть парней из UFC, которые никогда не боролись, но попробуй побороться с Бо Никалом. На 100 процентов уверен, что Бо Никал легко побьет Хамзата Чимаева".

Никал провел два боя в рамках Dana White's Contender Series. Дважды он выиграл сабмишном в первом раунде. Он является чемпионом мира по вольной борьбе до 23 лет и победителем Открытого чемпионата США. Кроме того, он является трехкратным чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта и «Конференции Big Ten», а также чемпионом университета штата Пенсильвания.