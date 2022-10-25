Сехудо: «Не думаю, что Петр Ян реально хорошо понимает тактику боя»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился мнением о поединке Петра Яна и Шона О'Мэлли.

«Шон О'Мэлли доказал мне, что яйца у него больше, чем я думал, — сказал Сехудо на youtube-канале «Henry Cejudo». — Но в то же время, я не думаю, что Ян реально хорошо понимает тактику боя. Он слишком охотился за головой, бил кики в корпус, в то время как ноги Шона были постоянно открыты [для лоукиков]. Если бы он реально тактически инвестировал в определенные вещи...

Еще — всякий раз, когда он потрясал его, он сразу лез переводить. Попал этим левом хуком, Шона зашатало, и он — эту ошибку часто делают бойцы — пошел в проход, перевел и дал ему восстановиться. Это плохо, потому что сопернику и хочется быть на полу, чтобы восстановиться. Тактически Ян...

Да, он выиграл бой, это было, возможно, худшее судейское решение в истории UFC, но тогда не доводи бой до судей. Думаю, они должны сделать реванш. Яну нужно стать сильнее тактически, а Шон получил огромный опыт, многому научился, у него взлетит уверенность в себе».

22 октября Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением на UFC 280 в Абу-Даби.