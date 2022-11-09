Генри Сехудо — о поединке Адесаньи и Перейры: «Это будет бой по кикбоксингу»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-1) не сможет выступить против Алекса Перейры (6-1) так же, как он выступал против своих прошлых оппонентов.

«Исраэль — настоящий боец, у которого за плечами много боев. У него хороший уровень, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Ему не стоит драться так же, как в прошлый раз, потому что перед ним будет стоять Алекс Перейра, готовый снести ему голову. Мне кажется, что это будет очередной бой по кикбоксингу. Вопрос в том, разработал ли Адесанья тактику, чтобы победить такого парня?

И давайте не забывать, что Ян [Блахович] повалил Адесанью. Давайте не забывать об этом поражении Иззи. И Иззи не смог встать на ноги».

Адесанья и Перейра подерутся 12 ноября на UFC 281 на Медисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, США.