Сехудо рассказал, как победить Холлоуэя

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что лучший способ победить экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7) — это замедлить его.

«Нужно бить Макса ногами. Нужно вывести его ноги из строя, замедлить, перехитрить и выкурить. Ты должен постепенно выводить его из строя, нельзя наносить удар просто ради удара», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Холлоуэй победил Арнольда Аллена (19-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47) 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.