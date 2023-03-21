Генри Сехудо: «Колби Ковингтон — следующий чемпион. Эдвардс — легкий соперник для него»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен в победе второго номера рейтинга в полусреднем весе Колби Ковингтона (17-3) над чемпионом Леоном Эдвардсом (21-3).

«Мне трудно не согласиться с решением судей [в трилогии Эдвардса и Усмана]. У Камару Усмана была масса возможностей повалить его, но он этого не сделал. Колби Ковингтон — следующий чемпион. [Леон Эдвардс] — легкий соперник для него», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Эдвардс победил Камару Усмана (20-3) в трилогии и защитил титул чемпиона. Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.