Генри Сехудо: «Стерлинг боится драться со мной»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (22-3) опасается с ним драться.

«Кто должен следующим драться за пояс в легчайшем весе? Честно, я думаю, что это я, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Если бы Шон победил Яна честно, то я бы признал, что он следующий на титул. Если Алджамейн реально хочет со мной драться, то давай сделаем это. Лично я считаю, что он меня боится. Он опасается такого бойца, как я, потому что мне плевать на его борьбу. Я не рассматриваю его борьбу как угрозу для себя».

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.