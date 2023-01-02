Генри Сехудо: «Я в 10 раз лучше Мераба Двалишвили»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) считает, что борьба чемпиона в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга (22-3) и Мераба Двалишвили (15-4) не представляет для него опасности.

«Я в 10 раз лучше Мераба, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Мои борцовские навыки намного лучше его. Мераб опасен для всех, кроме меня. Он был бы для меня самым легким боем. Я сказал ему в Вегасе: «Чувак, держись от меня подальше». В стойке я лучше него, в борьбе тоже. При этом я могу делать болевые.

Когда ты выходишь против парня, который занимается борьбой с детства, который борется на высочайшем уровне, то у тебя проблемы. Поэтому Алджамейн Стерлинг избегает меня. Я готов, и этого боя хочет Дана Уайт. Я подписал контракт. Сейчас я жду того же от Стерлинга».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл у Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Стерлинг защитил титул в бою против Ти Джея Диллашоу (17-5) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.