Сехудо заявил о готовности провести бой с женой Даны Уайта

Экс-чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо заявил о готовности провести поединок против жены президента UFC Даны Уайта.

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего глава UFC дает ответ.

«Сехудо против жены Уайта», — написал один из фанатов Сехудо в Twitter.

«Я готов, она тоже может получить», — отреагировал Сехудо.

На счету Сехудо в ММА 16 побед и 2 поражения. Боец провел последний поединок в мае 2020 года на UFC 249, выиграв техническим нокаутом у Доминика Круза.