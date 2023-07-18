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Сегодня, 06:50

Сен-Пьер назвал лучшего MMA-бойца в истории: «Он делал то, чего я вряд ли когда-нибудь увижу»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) заявил, что Ройс Грейси (15-2) — величайший MMA-боец в истории.

«Для меня величайший — Ройс Грейси, потому что он делал такое, чего я вряд ли когда-нибудь увижу, — сказал Сен-Пьер в интервью Майклу Биспингу. — Он дрался в эпоху, когда не было весовых категорий, правила были совсем другими. Все было совсем по-другому, и тогда это было совсем иначе. Выходя в клетку, ты думал, что кто-то может умереть.

Для меня Ройс Грейси — номер один. Конечно, если поставить Ройса Грейси в наши дни против чемпиона, я не думаю, что он смог бы хорошо выступить. Поэтому я думаю, что настоящий GOAT [величайший] еще даже не родился, потому что мы можем говорить об этом сколько угодно, но я действительно верю, что со временем уровень выступлений становится лучше".

Грейси начал профессиональную карьеру в 1993 году на UFC 1. Он одержал 11 подряд побед болевым приемом.

Жорж Сен-Пьер
UFC
1
0
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