Сергей Богдан: «Яну нужно съездить в Дагестан, или Дагестан должен приехать к нему»

Сергей Богдан, бывший тренер Петра Яна по ударной технике, высказался о последних поединках российского бойца.

«Я работал с Петром Яном два-три месяца перед боем с Кори Сендхагеном. Ян приезжал в Сочи, там мы работали. Сам по себе Петр — высококлассный спортсмен. Он бьющий, он машина, готовая ехать на длинные дистанции. Мне кажется, ему нужно немного абстрагироваться, сделать перезагрузку в самом себе, по отношению к своей работе. Нужно подобрать ту команду, которая будет направлять его на победу. В Tiger Ян работает с профессиональным боксером Джоном Хатчинсоном, но это не кикбоксер. Думаю, Петру Яну обязательно нужно съездить в Дагестан. Или нужно, чтобы Дагестан приехал к нему: привести тренеров, спарринг-партнеров. Петр зациклился на ударной технике, а в последнем бою мы видели, что это не прокатило», — приводит Metaratings.ru слова Богдана.

12 марта Ян потерпел поражение от грузинского бойца Мераба Двалишвили на турнире UFC Fight Night 221. Это поражение стало третьим подряд в карьере россиянина и четвертым в UFC.