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Сегодня, 13:14

Сергей Хандожко завершил карьеру бойца

Давид Хачатрян
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30-летний российский боец Сергей Хандожко (27-6) сообщил, что он завершает карьеру бойца, решив направить свои силы на развитие спорта и воспитание юных чемпионов.

«Я исполнил свою мечту детства — попал в лучшую бойцовскую лигу мира, — написал Хандожко в соцстеях. — Да, конечно не получилось стать чемпионом. Где-то не хватило трудолюбия, таланта и дисциплины. Но я всегда шел вперед и никогда не сдавался. И если бы мне, ученику 6 класса из небольшого городка, который дома смотрел диски с записями турниров UFC, кто-то сказал, что я буду сам там драться, я бы подумал, что он сошел с ума.

Пришла пора перелистнуть эту страницу жизни. Я надеюсь, что своими боями у меня получилось кому-то принести положительных эмоций, а если я еще кого-то смог вдохновить на занятия спортом, то я вообще буду счастлив. Я всегда буду скучать по боям и буду хотеть снова вернуться в октагон.

Но я решил направить свои силы на созидание, развитие спорта и воспитание юных чемпионов. Я буду делиться с молодежью своим опытом, чтобы они не повторяли моих ошибок и знали, что в этой жизни все возможно. Абсолютно. Если трудиться, не опускать руки и верить в себя".

Хандожко в прошлом бою оформил досрочную победу над американцем Дуайтом Грантом (11-5). Бой состоялся 24 апреля на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, США. За этот бой россиянин получил 50 тысяч долларов бонусом.

UFC
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